القوة الجوية يسعى لتجديد انتصاره في مواجهة التين أسير التركماني بدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ يواصل فريق القوة الجوية العراقي سعيه لتجديد انتصاره على مضيفه التين أسير التركماني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2024-2025.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب عشق آباد في تركمانستان، الذي يتسع لعشرين ألف متفرج.

ويشهد دور المجموعات تأهل الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الـ16.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد فريقي التعاون السعودي الذي يتصدر المجموعة بـ9 نقاط، والخالدية البحريني الذي يأتي في المركز الثاني بنفس رصيد التعاون لكن بفارق الأهداف. بينما يقبع التين أسير في المركز الأخير دون أي نقاط.

وكان فريق القوة الجوية قد حقق فوزًا مهمًا على التين أسير في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي في بغداد، بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة.