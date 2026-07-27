القوة الجوية يستهل معسكره في مصر بفوز ودي على بترول أسيوط

شفق نيوز- القاهرة

حقق فريق القوة الجوية العراقي، يوم الاثنين، فوزاً على نظيره بترول أسيوط المصري، بهدف دون رد في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي المقام في جمهورية مصر العربية، استعداداً للمشاركة في دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.

وأقيمت المباراة، التي مثلت أول اختبار ودي للصقور خلال معسكرهم الإعدادي، على ملعب بترول أسيوط، وانطلقت عند الساعة السادسة مساءً، في إطار البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز التدريبي لرفع جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء الهدف الوحيد في الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد، سجله هيثم الجويني من ركلة الجزاء.

وشهد اللقاء قيام المدير الفني التونسي فتحي الجبال، باجراء تغيير كامل لتشكيلة الفريق مع بداية الشوط الثاني، حيث منح الفرصة لمجموعة أخرى من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية .

كما اكتمل عقد الفريق في معسكر مصر بعد التحاق اللاعبين المحترفين، الذين انضموا إلى زملائهم وشاركوا في الوحدات التدريبية، ضمن البرنامج الإعدادي الهادف إلى تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وكان المدير الفني للقوة الجوية التونسي فتحي الجبال، قد التحق بمعسكر الفريق في جمهورية مصر العربية قادماً من تونس، ليباشر قيادة الفريق خلال المرحلة التحضيرية للموسم الكروي الجديد، والإشراف على تنفيذ البرنامج التدريبي استعداداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق.