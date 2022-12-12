القوة الجوية يستغرب قراراً قضائياً بحل إدارته المؤقتة ويؤكد: سنميز

شفق نيوز / أبدى نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاثنين، استغرابه من قرار قضائي، بحل إدارته المؤقتة، في وقت توجد فيه ثقة عمياء بالقضاء العراقي (مجلس القضاء الأعلى).

وتشكلت الهيئة الإدارية المؤقتة، لنادي القوة الجوية، من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وذلك يوم 19 أيلول/سبتمبر 2022 وبإشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع العراقية.

وجاء في بيان للنادي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة بداءة الرصافة أصدرت قرارها المرقم 3280 / ب/ 2022 الصادر بتاريخ 11 / 12 / 2022 بحل الهيئة الإدارية المؤقتة".

وأضاف البيان، أن المحكمة أشارت في قرارها إلى "عدم جواز تشكيل هيئة إدارية مؤقتة من قبل اللجنة الأولمبية العراقية، وهذا ما يناقض قراراً سابقاً صادراً من قبل محكمة النزاعات الرياضية، بالقرار المرقم 65 / منازعات بتاريخ 31 / 1 / 2022 والتي أشعرت فيه اللجنة بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة".

وأشار النادي في بيانه، إلى أن "هذا الأمر يدخل النادي وبقية الأندية في حيرة من أمرهم بوجود قرارين مختلفين، كما أن القرار كان مبهما حيث أشارت اللجنة فيه إلى تعيين هيئة مؤقتة تاركة الجهة التي ستشكلها".

وطمأن النادي، أسرة الفريق الرياضي بجميع عناوينهم أن "النادي سيقوم بتمييز هذا القرار ورده بالصورة القانونية التي تحمي المؤسسة (وزارة الدفاع) الراعية لنادي القوة الجوية، وأن العمل داخل النادي سيكون بشكل طبيعي".

وأكد لجمهور النادي، أن "الدعم سيتواصل للفريق الأول متصدر الدوري الممتاز رغم المشكلات والمطبات التي يمارسها الطرف الآخر الذي يريد زعزعة استقرار الفريق لأجل مصالح شخصية، ولن يُسمح للأشخاص السراق أو أية جهة العبث بكيان هذا الصرح الكبير".