القوة الجوية يستعيد صدارة "نجوم العراق" من الشرطة عبر الحدود

شفق نيوز/ تمكن فريق القوة الجوية من استعادة الصدارة بعد تحقيقه الفوز على مضيفه الحدود 3-0 ضمن منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، ليرفع رصيده بعد فوزه اليوم الى 59 نقطة ، مستغلاً تعادل الشرطة أمس أمام الكهرباء الذي تراجع الى الوصافة برصيد 58 نقطة.

وانطلقت المباراة يوم الخميس عند الساعة 3:45 عصراً على ملعب الساحر احمد راضي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بثلاثية نظيفة، سجل لاعب الجوية مصطفى وليد هدفين في الدقيقة (22-31)، وايمن حسين في الدقيقة 33.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلناً عن نهاية المباراة على حالها.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من زيد ثامر حكم ساحة، واحمد صباح مساعدا اولا، وسيف اسعد مساعدا ثانٍ ، ومحمد صلاح حكما رابعا، ويوسف سعيد حكم "فار".