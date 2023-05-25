القوة الجوية يستعيد الصدارة بفوزه على نفط الوسط

شفق نيوز/ فاز فريق نادي القوة الجوية على ضيفه فريق نادي نفط الوسط بنتيجة 2-1 في ختام مباريات الجولة 30 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي.

جاء هدف القوة الجوية في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب شريف عبد الكاظم، وفي الدقيقة 36 سجل نفط الوسط هدف التعديل عن طريق لوكاس سانتوس، وفي الدقيقة 60 سجل الجوية هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم.

وبهذه النتيجة استعاد القوة الجوية الصدارة بعد أن تنازلها للشرطة لساعات بسيطة بعد ان رفع رصيده للنقطة 62، وتجمد رصيد نفط الوسط عن النقطة 33 بالمركز 15.