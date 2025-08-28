القوة الجوية يدك مرمى جولدن مودرن بثلاثية نظيفة ودياً‏

شفق نيوز- بغداد

تمكن فريق نادي القوة الجوية العراقي، يوم الخميس، من تحقيق الفوز على فريق جولدن مودرن المصري وديا بنتيجة 3-0.

‏وجرت المباراة بين الفريقين، ضمن المعسكر التدريبي لفريق القوة الجوية في مصر، ضمن استعداداته لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية بهدفين دون مقابل، سجل الهدف الاول عصام الصبحي في الدقيقة 11 واضاف محمد جواد هدف الجوية الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

‏وفي الشوط الثاني اضاف القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 75 عن طريق علي اكبر طاهر.

‏يذكر أن الفريق بدأ تدريبات بمعسكره في مصر قبل ثلاثة أيام، استعدادا لدوري نجوم العراق لكرة القدم.