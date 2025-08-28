القوة الجوية يدك مرمى جولدن مودرن بثلاثية نظيفة ودياً
شفق نيوز- بغداد
تمكن فريق نادي القوة الجوية العراقي، يوم
الخميس، من تحقيق الفوز على فريق جولدن مودرن المصري وديا بنتيجة 3-0.
وجرت المباراة بين الفريقين، ضمن المعسكر
التدريبي لفريق القوة الجوية في مصر، ضمن استعداداته لدوري نجوم العراق لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية
بهدفين دون مقابل، سجل الهدف الاول عصام الصبحي في الدقيقة 11 واضاف محمد جواد هدف
الجوية الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني اضاف القوة الجوية هدفه
الثاني في الدقيقة 75 عن طريق علي اكبر طاهر.
يذكر أن الفريق بدأ تدريبات بمعسكره في مصر
قبل ثلاثة أيام، استعدادا لدوري نجوم العراق لكرة القدم.