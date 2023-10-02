القوة الجوية يدك شباك اجمك الأوزبكي بعقر داره في دوري ابطال اسيا

شفق نيوز/ حقق فريق نادي القوة الجوية العراقي فوزا مهما على مضيفه فريق نادي اجمك أف سي الأوزبكي بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الثانية في دوري اندية ابطال اسيا لكرة القدم .

وخاض فريق الصقور مباراته اليوم أمام (أجمك أف سي) الأوزبكي في الساعة الثالثة عصراً اليوم على ملعب "ميتالورج" في اوزبكستان ، ليرفع رصيده بعد فوز اليوم الى اربعة نقاط.

انتهى الشوط الاول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل لاجمك، سجل فريق نادي القوة الجوية هدفه في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب علي جاسم ، وفي الشوط الثاني، جاء الهدف الثاني للقوة الجوية عن طريق خطأ دفاعي ارتكبه لاعب اجمك سانزهار تورسونوف في الدقيقة 48 من عمر اللقاء ، وفي الدقيقة 81 قلص فريق اجمك الأوزبكي الفارق بعد تسجيله هدف عن طريق اللاعب شيافاش حقنازاري.

يذكر أن القرعة أوقعت نادي القوة الجوية في المجموعة الثالثة بجانب أندية ، الاتحاد السعودي وسابهان الإيراني وأجمك الأوزبك، حيث ينص نظام البطولة على إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجاميع الـ (5) إضافة الى أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني.

وكان نادي القوة الجوية قد اختار ملعب (فرانسو حريري) في محافظة أربيل أرضاً له في البطولة التي تشهد استخدام تقنية "فار"للمرة الأولى في ملاعب اربيل.