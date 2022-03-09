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القوة الجوية يخطف فوزاً صعباً من الميناء

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-09T18:38:20+0000
القوة الجوية يخطف فوزاً صعباً من الميناء

شفق نيوز/ انتزع فريق القوة الجوية لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، فوزاً صعباً من فريق الميناء في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة الخامسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة و15 دقيقة على ملعب الشعب الدولي، وسجل فريق نادي الميناء اولا في الدقيقة الاولى من الوقت الاضافي بدل الضائع للشوط الاول عن طريق اللاعب مهدي علامة.

واستطاع القوة الجوية تحويل خسارته الى فوز، فبعد انتهاء الشوط الاول بتقدم الميناء بهدف دون رد، تمكن حمادي أحمد من معادلة النتيجة برأسية في الدقيقة 51، ونجح احمد لفته بتسجيل الهدف الثاني للجوية أيضاً بضربة رأسية في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 48 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 16 بالمركز التاسع عشر.

 

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