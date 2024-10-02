القوة الجوية يخطف ثلاث نقاط ثمينة من التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية العراقي على مضيفه التعاون السعودي، مساء اليوم الأربعاء، في ثاني مواجهاته ضمن منافسات دوري أبطال آسيا2.

جرت المباراة على ملعب نادي التعاون في السعودية عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، وانتهت لصالح "الصقور" بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف واحد دون مقابل لمضيفه فريق التعاون السعودي، جاء الهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق المحترف النيجيري أحمد إيسياه.

وفي الشوط الثاني أضاف سعد عبد الأمير الهدف الثاني لـ"الصقور" في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 62 سجل التعاون هدف التقليص عن طريق اللاعب جواو بيدرو.

وكان القوة الجوية قد فاز على التين أسير التركمانستاني بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا2، في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي.