القوة الجوية يخسر من مومباي في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية اليوم الاثنين، أمام مومباي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني جاء هدف القوة الجوية بالدقيقة 58 عن طريق القائد حمادي احمد، وسجل مومباي هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح ديكو مارسيلو في الدقيقة 70، وبعد خمس دقائق سجل مومباي الهدف الثاني.

ونزل فريق القوة الجوية بتشكيلة تضمنت كل من: محمد صالح لحراسة المرمى، واحمد ابراهيم وعلي كاظم وردويكو ميلير ومصطفى محمد وضرغام اسماعيل للدفاع ، ومحم علي عبود وصفاء هادي وحسين جبار وابراهيم بايش للوسط، وعلاء عباس للهجوم.

وضيف ملعب ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية مباراة فريق نادي القوة الجوية فريق نادي مومباي الهندي لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين في الساعة الثامنة والربع.

وحقق فريق القوة الجوية فوزا وحيداً على الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف واحد في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب الملك فهد الدولي لحساب الجولة الاولى من دوري أبطال آسيا.