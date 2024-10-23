القوة الجوية يخسر من الخالدية البحريني بهدفين في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ تعرض فريق القوة الجوية العراقي لأول خسارة أمام ضيفه فريق الخالدية البحريني، مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء، في ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، وانتهت لصالح الخالدية البحريني بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الخالدية بهدف دون مقابل للقوة الجوية، وجاء الهدف في الدقيقة 31 عن طريق اللاعب محمد الحميدان.

وفي الشوط الثاني أضاف الخالدية البحريني هدفه الثاني في الدقيقة 74 عن طريق نفس اللاعب محمد الحميدان، وقلص الجوية النتيجة بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق علاء عباس في الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء.

وأوقعت القرعة القوة الجوية إلى جانب نادي التعاون السعودي، والخالدية البحريني، وألتون أسير التركمانستاني، في المجموعة الثانية.

يذكر أن القوة الجوية يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب في كأس الاتحاد الآسيوي برفقة فريق الكويت الكويتي، ولكل منهما 3 ألقاب.