القوة الجوية يخسر أمام الشارقة في مستهل مشواره الآسيوي

شفق نيوز/ خسر فريق نادي القوة الجوية امام فريق الشارقة الإماراتي بهدف دون رد في أولى مواجهات الفريقين بانطلاق منافسات دوري ابطال اسيا.

سجل هدف الشارقة الاماراتي اللاعب خالد باوزير في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

شهد اللقاء حصول لاعب القوة الجوية همام طارق على بطاقتين صفراوين ليطرد في الدقيقة 89.

وجرت اليوم مباراة القوة الجوية والشارقة الاماراتي في انطلاق مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال اسيا والتي تضم الشارقة الاماراتي وتراكتور سازي الإيراني وباختاكور الأوزبكي والقوة الجوية.

وقاد مباراة فريق القوة الجوية العراقي وفريق الشارقة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري أبطال آسيا الحكم الدولي البحريني نواف شكر الله .

وشهدت تشكيلة القوة الجوية غياب الثلاثي كرار علي بري ومحمد قاسم نصيف وعلي بهجت عن دوري ابطال اسيا بسبب الاصابة وعدم الجاهزية .