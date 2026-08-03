القوة الجوية يختتم معسكره التدريبي بتعادل إيجابي مع المنصورة المصري

شفق نيوز- القاهرة

اختتم بطل دوري نجوم العراق فريق القوة الجوية، مبارياته الودية ضمن معسكره التدريبي بتعادل إيجابي أمام نادي المنصورة المصري بهدف لكل منهما، مساء اليوم الاثنين، ليضع بذلك اللمسات الأخيرة على تحضيراته قبل العودة إلى بغداد استعداداً لمواصلة الاعداد لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وسجل فريق المنصورة المصري هدفه بمرمى القوة الجوية في الشوط الأول من المباراة وتمكن لاعب القوة الجوية محمد جواد من تسجيل هدف التعديل في الشوط الثاني.

وجرت المواجهة ضمن ختام المعسكر التدريبي للفريق في جمهورية مصر.

تجدر الإشارة إلى أن فريق القوة الجوية توج بالمركز الأول في الدوري العراقي لكرة القدم للموسم 2025-2026 برصيد 89 نقطة.