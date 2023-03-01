القوة الجوية يحكم صدارة الدوري في ختام المرحلة الأولى وسط تقهقر الكبار

شفق نيوز/ بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023، حسم فريق نادي القوة الجوية الصدارة لصالحه برصيد 41 نقطة، يلاحقه فريق نادي الشرطة برصيد 39 نقطة ثم فريق نادي الكهرباء ثالثا برصيد 38 نقطة.

وجاء نادي الطلبة رابعا برصيد 35 نقطة، فالزوراء خامساً برصيد 34 نقطة، ثم دهوك سادسا برصيد 32 نقطة، يليه نفط ميسان سابعا برصيد 28 نقطة، ثم النجف ثامناً برصيد 27 نقطة، ثم نفط البصرة تاسعاً 27 نقطة، فالكرخ عاشرا 26 نقطة.

وفي المركز الـ11 يأتي الحدود برصيد 24 نقطة، نوروز بالمركز 12 برصيد 22 نقطة، زاخو بالمركز 13 برصيد 21 نقطة، كربلاء بالمركز 14 برصيد 21 نقطة، نفط الوسط بالمركز 15 برصيد 21 نقطة، اربيل بالمركز 16 برصيد 19 نقطة، القاسم بالمركز 17 برصيد 18 نقطة، النفط بالمركز 18 برصيد 16 نقطة، الصناعة بالمركز 19 برصيد 12 نقطة، الديوانية بالمركز 20 برصيد 6 نقاط.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري كلاوديو دي سوزا مهاجم نادي نوروز بتسعة أهداف.