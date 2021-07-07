القوة الجوية يحقق فوزا مهما على الزوراء في دوري الشباب

شفق نيوز/ حقق فريق شباب القوة الجوية لكرة القدم، يوم الأربعاء، فوزاً مهماً على ضيفه شباب الزوراء بهدفين لهدف واحد، لحساب الجولة الثانية من الأدوار النهائية لدوري الشباب المجموعة الثانية.

وأقيم اللقاء على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي، وفي الشوط الاول كان الاداء دون مستوى الوسط حيث تأثر لاعبو الفريقين بدرجات الحرارة المرتفعة لينتهي بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني دخل شباب الصقور وهم عازمون على تحقيق الانتصار حيث تسيد لاعبوه على اغلب دقائق الشوط ليتمكن اللاعب احمد ضاري من تسجيل الهدف الاول للقوة الجوية، بعدها واصل فريق القوة الجوية هجومه تجاه مرمى الزوراء لترد العارضة كرة قوية سددها اللاعب عبد الرحمن علي، ونجح بعدها اللاعب نفسه من اضافة الهدف الثاني لشباب الصقور، وفي الدقائق الاخيرة من اللقاء تمكن فريق الزوراء من تقليص النتيجة لتنتهي المباراة بوصول الصقور الى النقطة الرابعة.

يذكر ان فريق القوة الجوية للشباب سيواجه نفط البصرة لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من الأدوار النهائية لدوري الشباب يوم الاحد المقبل على ملعب المدينة الرياضية في البصرة.