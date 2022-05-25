القوة الجوية يحقق فوزاً في أول مباراة بقيادة قحطان جثير

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، مساء اليوم الاربعاء، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي النجف، في أول مباراة تحت قيادة المدرب قحطان جثير.

وانطلقت المباراة في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل القوة الجوية اولا عن طريق حمادي احمد في الدقيقة 20 من الشوط الاول، وبعد ثمان دقائق على تسجيل الجوية لهدفه، سجل فريق النجف هدف التعديل في الدقيقة 28 عن طريق علي قاسم لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي.

وفي الشوط الثاني عزز القوة الجوية نتيجته بتسجيل هدف ثانٍ عن طريق احمد لفتة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

شهد اللقاء طرد لاعب النجف سفيان طلال في الدقيقة 82 لتراكم البطاقات ليكمل النجف اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 61 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 51 بالمركز السابع.