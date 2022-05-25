سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوة الجوية يحقق فوزاً في أول مباراة بقيادة قحطان جثير

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-25T19:07:30+0000
القوة الجوية يحقق فوزاً في أول مباراة بقيادة قحطان جثير

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، مساء اليوم الاربعاء، من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي النجف، في أول مباراة تحت قيادة المدرب قحطان جثير.

وانطلقت المباراة في الساعة الثامنة مساءً على ملعب الشعب الدولي، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل القوة الجوية اولا عن طريق حمادي احمد في الدقيقة 20 من الشوط الاول، وبعد ثمان دقائق على تسجيل الجوية لهدفه، سجل فريق النجف هدف التعديل في الدقيقة 28 عن طريق علي قاسم لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي.

وفي الشوط الثاني عزز القوة الجوية نتيجته بتسجيل هدف ثانٍ عن طريق احمد لفتة في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

شهد اللقاء طرد لاعب النجف سفيان طلال في الدقيقة 82 لتراكم البطاقات ليكمل النجف اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 61 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 51 بالمركز السابع.

related

أربيل يفتقد خدمات 7 لاعبين في لقائه أمام الجوية

Date: 2021-01-15 21:03:19
أربيل يفتقد خدمات 7 لاعبين في لقائه أمام الجوية

القوة الجوية يفرط بالفوز أمام الشباب السعودي بالوقت القاتل

Date: 2022-04-14 22:14:07
القوة الجوية يفرط بالفوز أمام الشباب السعودي بالوقت القاتل

فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

Date: 2021-10-31 18:25:23
فوز صعب للجوية على أمانة بغداد في الدوري الممتاز

"وفاء للعريق".. لاعب عراقي يجدد عقده مع القوة الجوية دون مقابل مادي (صور)

Date: 2021-08-08 15:09:45
"وفاء للعريق".. لاعب عراقي يجدد عقده مع القوة الجوية دون مقابل مادي (صور)

رسميا.. ادارة القوة الجوية توافق على استقالة شنيشل

Date: 2022-01-15 17:26:03
رسميا.. ادارة القوة الجوية توافق على استقالة شنيشل

التعادل يحسم مواجهة القوة الجوية والطلبة

Date: 2021-08-31 19:41:38
التعادل يحسم مواجهة القوة الجوية والطلبة

مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

Date: 2021-05-07 21:07:54
مباراة مؤجلة تضع الجوية في قمة الدوري الممتاز

شنيشل ضد جلب حكام اجانب للقاء الزوراء والجوية: التكهن بالنتيجة صعب

Date: 2021-03-08 08:05:28
شنيشل ضد جلب حكام اجانب للقاء الزوراء والجوية: التكهن بالنتيجة صعب