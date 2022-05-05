القوة الجوية يحقق فوزاً ثميناً على الطلبة في قمة جماهيرية

شفق نيوز/ حقق فريق نادي القوة الجوية فوزا بنتيجة 2-1 على فريق الطلبة في قمة جماهيرية التي استضافها ملعب الشعب الدولي مساء اليوم الخميس لحساب الجولة 30 من دوري الكرة الممتاز.

سجل فريق نادي القوة الجوية هدفه الاول الذي جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حمود مشعان بالدقيقة 11 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل احمد لفتة هدف القوة الجوية الثاني في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، وقلص الطلبة النتيجة بعد تسجيل محمد جواد هدف الطلبة الوحيد في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 51 قافزا للمركز الرابع مستغلا تعثر الزوراء الذي تراجع للمركز الخامس بتعادله أمس أمام الكرخ سلبيا، ولكلا الفريقين نفس النقاط لكن الجوية يتفوق على الزوراء بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 56 ورغم الخسارة اليوم احتفظ بالمركز الثاني.