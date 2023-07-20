القوة الجوية يحقق آخر فوز له في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق الفوز على مضيفه نوروز، مساء اليوم الخميس، في اخر مباريات الفريقين ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023.

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب السليمانية، وانتهت بفوز القوة الجوية بهدف وحيد.

وجاء الهدف في الدقيقة 71 من عمر اللقاء عن طريق شريف عبد الكاظم.

وفي ختام البطولة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 78 بمركز الوصافة، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 51 بالمركز التاسع.