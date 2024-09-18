القوة الجوية يحقق انتصاره الأول على حساب "التين أسير" في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ فاز فريق نادي القوة الجوية العراقي، على ضيفه فريق ألتين أسير التركمانستاني، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024-2025.

وجرت المباراة عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب المدينة الدولي وانتهت لصالح القوة الجوية بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف وسيطرة واضحة لفريق القوة الجوية.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الأول في الدقيقة 50 عن طريق المحترف كارلوس إنريكي، وفي الدقيقة 70 سجل التين أسير هدف التعديل، وتمكن القوة الجوية من تسجيل هدف التقدم عن طريق البديل هيران آزاد من تسديدة قوية عند الدقيقة 88، وشهد اللقاء طرد لاعب التين أسير في الدقيقة 90+ 5 لخشونته.

وقبل انطلاق لقاء القوة الجوية والتين أسير التركمانستاني، وقف الفريقان دقيقة واحدة حداداً على روح مدرب المنتخب العراقي السابق، الراحل أنور جسام.