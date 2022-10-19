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القوة الجوية يحقق الفوز على كربلاء في الدوري العراقي الممتاز 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-19T18:26:37+0000
القوة الجوية يحقق الفوز على كربلاء في الدوري العراقي الممتاز 

شفق نيوز/ حقق فريق نادي القوة الجوية الفوز على ضيفه فريق نادي كربلاء بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز .

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد لكربلاء جاء عن طريق اللاعب حسين جبار بالدقيقة 36 .

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها لينتهي اللقاء بفوز الصقور وخطفهم النقاط الثلاثة .

وشهد اللقاء طرد لاعب القوة الجوية غيث معروفي لإعاقته لاعب منفرد من كربلاء في الدقيقة 87 من عمر اللقاء. 

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

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