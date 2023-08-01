القوة الجوية يحقق الفوز على الكرخ ويضرب موعداً مع اربيل في نهائي كاس العراق

شفق نيوز/ بلغ فريق نادي القوة الجوية الى المباراة الختامية بعد تحقيقه الفوز على فريق نادي الكرخ في مباراة نصف نهائي كاس العراق لكرة القدم بنتيجة 3-1، في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي.

سجل فريق القوة الجوية هدفه الاول في الدقيقة 33 عن طريق مهند عبد الرحيم، وفي الدقيقة 45 سجل القوة الجوية هدفاً ثانٍ عن طريق حسين جبار، وفي الدقيقة 58 جاء هدف التقليص للكرخ بنيران صديقة عبر اللاعب رسلان حنون، وفي الدقيقة 90+5 سجل الجوية هدفاً ثالث عن طريق شريف عبد الكاظم.

وبهذا الفوز سيلاقي فريق القوة الجوية ، فريق نادي اربيل الذي تأهل أمس الى نهائي البطولة بعد فوزه على الحدود 1-0.