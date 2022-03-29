القوة الجوية يحظى بطائرة خاصة لنقله في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القوة الجوية، يوم الثلاثاء، تخصيص طائرة خاصة لنقل الفريق وتهيئة معسكره التدريبي قبل انطلاق بطولة دوري ابطال آسيا.

وقال علاء محمد مدير اعلام القوة الجوية لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس النادي قائد القوة الجوية الفريق شهاب جاهد التقى اليوم، بمدرب الفريق الكابتن حكيم شاكر ومشرف الفريق احمد خضير ،لمناقشة مهمة الصقور بدوري أبطال اسيا".

وشدد على "ضرورة تذليل العقبات أمام الفريق من خلال الدعمين المادي والمعنوي قبل الدخول بالمعترك الآسيوي".

واكد محمد ان "جاهد أمّن السكن اللازم للفريق بمدينة الرياض التي ستستضيف منافسات المجموعة الثانية والتي سيفتتحها الصقور بمواجهة الجزيرة الاماراتي في الثامن من شهر نيسان المقبل".

ودعا علاء الكادر التدريبي واللاعبين الى "بذل اقصى الجهود كون المهمة ليست مقتصرة بالنادي بل انها تمثل العراق، مقدما شكره لعدنان درجال وزير الشباب والرياضة بتقديمه الامكانيات اللازمة لانجاح هذه المهمة".

واوقعت القرعة فريق القوة الجوية العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب الجزيرة الاماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي ضمن مسابقة دوري أبطال اسيا.