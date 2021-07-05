القوة الجوية يحسم لقب الدوري الممتاز لصالحه

شفق نيوز/ احرز فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم الاثنين، درع الدوري العراقي الممتاز للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعد فوز كبير حققه على فريق نادي النفط، فيما تمكن فريقا الكرخ وأمانة بغداد من الفوز على فريقيّ نفط البصرة والسماوة، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري.

وجرت مباراة القوة الجوية والنفط على ملعب التاجي في الساعة الخامسة عصراً، وسجل فريق القوة الجوية أولاً عن طريق مهاجمه أيمن حسين في الدقيقة 21 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل أيضاً أيمن حسين في الدقيقة 53، وإحسان حداد بالدقيقة 77، ولؤي العاني في الدقيقة 82، فيما جاء الهدف الوحيد للنفط عن طريق اللاعب وليد كريم بالدقيقة 62، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1.

وبهذا حسم الجوية لقب الدوري للموسم 2020-2021 قبل انتهاءه، متصدراً بـ79 نقطة فيما تجمد رصيد النفط عند النقطة 46 بالمركز السابع.

وفي المباراة الأخرى التي جرت ملعب احمد راضي، التقى فريقا نادي الكرخ وضيفه فريق نادي نفط البصرة انتهى اللقاء بفوز الكرخ 4-2.

وسجل نفط البصرة اولا في الدقيقة الثامنة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب باسم علي، وفي الدقيقة 34 سجل لاعب الكرخ حسن عبد الكريم هدف التعديل لفريقه، وفي الدقيقة 44 سجل لاعب الكرخ سلمونز وليم الهدف الثاني لفريقه وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث للكرخ في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 64 سجل لاعب نفط البصرة بنيامين اكور هدف التقليص وقبل نهاية المباراة بدقيقة سجل لاعب الكرخ محمود خليل هدف الكرخ الرابع.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 41 بالمركز العاشر وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 41 بالمركز الحادي عشر متأخراً بالاهداف عن الكرخ.

وفي لقاء ثاني ضمن نفس المنافسات التقى فريق نادي امانة بغداد وضيفه السماوة وانتهى اللقاء بفوز امانة بغداد بهدفين لهدف، ليرفع امانة بغداد رصيده للنقطة 48 بالمركز السادس، وظل السماوة على حاله بالمركز الاخير برصيد 26 نقطة.

وينفرد فريق نادي القوة الجوية بالصدارة بعد انتهاء الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز برصيد 76 نقطة ويحل الزوراء ثانياً برصيد 66 نقطة ثم فريق نادي الشرطة ثالثا برصيد 65 نقطة، وبالمركز الرابع فريق نادي النجف بنفس رصيد النجف الا انه يتخلف عنه بفارق الأهداف.