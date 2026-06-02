القوة الجوية يحسم اللقب لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل/ ذي قار

حسم فريق القوة الجوية لقب دوري نجوم العراق لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام الجولة الأخيرة من الدوري، فيما سيلعب فريق أمانة بغداد مع كربلاء مباراة "البلي أوف" لتحديد بقائه في دائرة النجوم.

و‏جرت أربع مباريات في ختام منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026، انطلقت جميعها عند الساعة 6 مساءً.

وفاز فريق القوة الجوية على فريق زاخو بنتيجة 3-2 ليتوج باللقب رسمياً برصيد 89 نقطة، وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدفين دون رد لزاخو، سجل الهدف الأول عصام الصبحي في الدقيقة 9، وأضاف الحارث حاتم هدفه الثاني للصقور في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني قلص زاخو النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق هادي صالح، وأضاف القوة الجوية هدفاً ثالثاً من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب مصطفى وليد وقلص زاخو النتيجة عبر اللاعب لوكاس ماثيوس في الدقيقة 90+7.

فيما تعادل الشرطة مع ضيفه فريق الميناء من دون أهداف وجرت المباراة على ملعب نادي الشرطة في بغداد.

وشهد اللقاء طرد لاعب الميناء محمد غالب في الدقيقة 42 ليكمل الميناء المباراة بعشرة لاعبين.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق نفط ميسان على مضيفه الغراف بنتيجة 2-0 ليتخلص من مباراة الملحق بعد أن قفز للمركز 16 برصيد 42 نقطة، وجرت المباراة على ملعب الناصرية الدولي.

وفي المباراة الرابعة فاز أربيل على ضيفه أمانة بغداد 3-1، وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدفه الأول في الدقيقة 62 عن طريق زياد كوفند، وأضاف أربيل هدفه الثاني في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب كريستوفر جون ليسجل أربيل بعدها هدفه الثالث كريستوفر جون في الدقيقة 80، وقلص أمانة بغداد النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق جبار كريم.

وبعد خسارة أمانة بغداد حل بالمركز 18 وسيخوض مباراة "البلي أوف" مع فريق كربلاء صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز.

وفي المواجهة الخامسة اعتبر فريق الكرمة فائزاً على الكهرباء بنتيجة 3-0 لعدم حضور الكهرباء.

وكان اتحاد الكرة قد قرر اليوم إقامة المباريات الخمس في توقيت موحد، ضمن إجراء تنظيمي يهدف إلى حسم هوية بطل البطولة والتعرف على صاحب اللقب بشكل نهائي، بعدما كان من المقرر أن تقام ثلاث مباريات عند الساعة السادسة مساءً، فيما تتلعب المباراتان الأخريان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.