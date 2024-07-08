القوة الجوية يحجز بطاقة تمثيل العراق في بطولات الأندية الآسيوية إلى جانب الشرطة

شفق نيوز/ حجز نادي القوة الجوية، بطاقة تمثيل العراق في بطولات الأندية الآسيوية إلى جانب الشرطة بعد ضمانه المركز الثاني في دوري نجوم العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بحسب التصنيف الاسيوي للاندية المشاركة في بطولات القارة الكروية فسيكون نادي الشرطة العراقي الذي توج بلقب دوري النجوم ضمن الاندية التي ستشارك في دوري النخبة الاسيوي للموسم المقبل، في حين سيشارك نادي القوة الجوية في دوري ابطال اسيا الثاني بعد ضمانه المركز الثاني في دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024، والمركزين الاول او الثاني في بطولة كأس العراق.

وبعد خسارة نادي الزوراء امام القوة الجوية 0-1 في بطولة كأس العراق وفقدانه فرصة التأهل للنهائي يكون قد خسر فرصة المشاركة في البطولات الآسيوية الرسمية.

وسيحق للزوراء اللعب في بطولة الاندية العربية والخليجية للموسم المقبل بعد ان حل ثالثاً في ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم .

وتأهل فريقا الشرطة والقوة الجوية للمباراة النهائية بطولة كأس العراق لكرة القدم بعد فوزهما على النفط والزوراء في مباراتي نصف نهائي كأس العراق .