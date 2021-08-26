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القوة الجوية يجدد عقد مدافع المنتخب العراقي أحمد إبراهيم لموسم واحد

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-26T17:51:44+0000
القوة الجوية يجدد عقد مدافع المنتخب العراقي أحمد إبراهيم لموسم واحد

شفق نيوز/ جددت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الخميس، تعاقدها رسمياً مع مدافع المنتخب العراقي احمد إبراهيم لمدة موسم واحد.

وقدمت ادارة القوة الجوية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، مدافع الصقور لوسائل الاعلام وتم توقيع عقد التجديد بين الطرفين لموسم اخر.

وكانت الهيئة الادارية للقوة الجوية قدمت كادر ها التدريبي الجديد لفريق كرة القدم بقيادة الكابتن احمد خلف ومساعديه صادق سعدون وجاسم غلام ومدرب حراس المرمى هاشم خميس.

بينما اعتذر المدرب المساعد جبار هاشم عن الاستمرار بعمله مع القوة الجوية لأسباب خاصة.

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