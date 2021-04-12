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القوة الجوية يجدد عقد اوديشو لثلاث سنوات مقبلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-12T05:01:36+0000
القوة الجوية يجدد عقد اوديشو لثلاث سنوات مقبلة

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي عن تجديد تعاقدها مع المدرب ايوب اوديشو لمدة ثلاث سنوات.

وقال علي زغير عضو إدارة النادي لوكالة شفق نيوز؛ إن الإدارة ارتأت تجديد عقد مدربها الكروي كونه مدربا كبيرا وقاد الجوية بشكل رائع خلال الدوري الممتاز وأسهم في إيصاله لبطولة دوري أبطال آسيا.

وبين أن المدرب ايوب ابدى استعداده للاستمرار بالنادي عاداً ذلك واجباً تجاه النادي العريق وجمهوره الوفي.

ويستهل فريق القوة الحوية مشواره في البطولة الآسيوية بمواجهة الشارقة الاماراتي يوم الاربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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