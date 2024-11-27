القوة الجوية يجدد انتصاره على التين اسير بعقر داره في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية العراقي على مضيفه التين اسير التركمانستاني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا2، للموسم 2024-2025.

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب كوبيداغ بعشق آباد الذي يستوعب 20 ألف متفرج، وانتهت لصالح القوة الجوية بنتيجة 2-0.

وجاء هدف القوة الجوية الأول في الدقيقة السابعة بنيران صديقة من خطأ لاعب التين اسير، أحمد أتايف، وأضاف هيران آزاد هدفاً ثانياً للقوة الجوية في الدقيقة 30.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

وكان نادي القوة الجوية العراقي قد فاز على ضيفه التين اسير التركمانستاني 2-1 في مباراته الأولى التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا2، للموسم 2024-2025.