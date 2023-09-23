القوة الجوية يتوج بلقب "دوري الرديف" الممتاز على حساب النجف

شفق نيوز/ توّج فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم السبت، بلقب بطولة دوري الرديف للأندية الممتازة بعد تغلبه على فريق نادي النجف في نهائي منافسات البطولة للموسم 2022-2023.

وجرت المباراة عصر اليوم على ملعب نادي التاجي في العاصمة بغداد، وانتهت بنتيجة 4-1 لصالح الصقور على حساب غزلان البادية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدفين دون مقابل جاءا عن طريق أوريقد فتوح في الدقيقتين 44 و45، وفي الشوط الثاني سجل الجوية هدفين عن طريق محمد حميد في الدقيقة 71، وحسن باسم في الدقيقة 75، بينما جاء الهدف الوحيد للنجف في الدقيقة 90+5 عبر اللاعب جاسم حسن.

وقبل انطلاق المباراة النهائية لإحراز لقب دوري رديف الممتاز بين فريقي القوة الجوية والنجف، وقف لاعبو الفريقين والطاقم التحكيمي دقيقة صمت حداداً على روح الراحلين اللاعب الدولي السابق شرار حيدر، والإعلامي الرياضي عدي حاتم.