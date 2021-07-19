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القوة الجوية يتوج بلقب بطولة كأس العراق للمرة 12

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-19T19:39:06+0000
القوة الجوية يتوج بلقب بطولة كأس العراق للمرة 12

شفق نيوز/ توج نادي القوة الجوية، يوم الاثنين، ببطولة كأس العراق بعد فوزه على الزوراء بركلات الترجيح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، جرت اليوم مباراة ختام بطولة كأس العراق في الساعة الثامنة والنصف على ملعب الشعب الدولي بين فريقي القوة الجوية والزوراء بحضور جماهيري لاول مرة بعد تفشي فيروس كورونا .

وانتهت المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل السلبي من دون اهداف، واللجوء لركلات الترجيح ليتمكن فريق 4-2.

وبهذا الفوز توج فريق القوة الجوية للمرة 12.

وقبل اللقاء تمت قراءة سورة الفاتحة على ارواح ضحايا العراق ، بعدها تم عرض بعض الفعاليات المختلفة بالمناسبة.

ثم حَمل لاعبو الزوراء والقوة الجوية الحكم الدولي هيثم محمد علي على الاكتاف بعد اعلان اعتزاله التحكيم وانهاء مشواره مع الصافرة اليوم ، وقاد راضي شنيشل اللقاء من على المدرجات.

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