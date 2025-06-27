القوة الجوية يتوج بلقب الدوري العراقي 17 عاما

شفق نيوز – البصرة

توج فريق القوة الجوية، بدرع الدوري العراقي تحت 17 سنة للموسم 2024-2025، بعد التغلب بها على فريق الميناء في المباراة الختامية بهدف واحد دون رد.

وجرت المباراة على ملعب أمانة بغداد، عند الساعة 4:30 عصراً، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وسجل القوة الجوية في الشوط الثاني، هدفاً قاتلاً عن طريق علي ابراهيم بمجهود فردي في الدقيقة 89، بعد أن انطلق من منتصف الملعب وبمهارة فائقة اجتاز خط دفاع الميناء ليسجل هدف التتويج للصقور.

وبهذا الفوز حرم فريق القوة الجوية فريق الميناء من الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية.