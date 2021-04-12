القوة الجوية يتوج بطلا لدوري صالات النساء الممتاز

شفق نيوز/ توّج فريق القوة الجوية النسوي بلقب الدوري العراقي الممتاز للصالات، بعد فوزه على فريق نادي الزوراء بالمباراة الحاسمة التي جرت اليوم الاثنين، بثلاث اهداف دون رد في المباراة التي ضيفتها قاعة نادي الاعظمية الرياضي.

وقالت أزهار محمد مسؤولة اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان الجوية توج باللقب هذا اليوم وحل غاز الشمال ثانيا ثم الزوراء بالمركز الثالث.

واضافت محمد؛ ان البطولة شهدت تفاوتاً بالمستويات، موضحة أن هنالك فرقا قوية واخرى ضعيفة.

وبينت أن سبب تفاوت الفرق هو أن بعض الاندية شاركت بلاعبات مبتدئات واندية اخرى كانت غير مستعدة بشكل كافي.

وأكدت أن ثلاث فرق هي من سيطرت على البطولة وكان التنافس بينهم واضحا وهي؛ الجوية وغاز الشمال والزوراء.