القوة الجوية يتوج ببطولة العراق لبناء الأجسام

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية لبناء الأجسام، يوم السبت، بالمركز الأول بطولة أندية العراق للعبة للشباب والماستر التي اختتمت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان بمشاركة واسعة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لبناء الأجسام فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة شهدت مشاركة واسعة لأبطال اللعبة والتي استمرت ليومين متتاليين في أربيل".

وأضاف أن "النتائج الفرقية للبطولة أسفرت عن تتويج فريق القوة الجوية بالمركز الأول برصيد 149 نقطة، وحلّ نادي سامراء بالمركز الثاني برصيد 109 نقاط، وثم نادي الدفاع الجوي ثالثاً برصيد 94 نقطة".

وتابع أن "البطولة شهدت تنافساً حاداً بين أبطال اللعبة وكانت ناجحة على المستويات التنظيمية والإدارية والفنية"، مبيناً أن "اللاعبين ظهروا على مستوى عالٍ يؤهلهم لتمثيل المنتخب العراقي في الاستحقاقات الدولية المقبلة".

يذكر أن فريق نادي القوة الجوية يتوج للمرة الخامسة على التوالي بطلاً لأندية شباب العراق.