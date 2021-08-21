القوة الجوية يتوج ببطولة الشباب لبناء الأجسام

شفق نيوز/ أحرز فريق القوة الجوية لبناء الأجسام المركز الاول في ختام بطولة اندية العراق للشباب، يوم السبت، والتي اقامها الاتحاد العراقي للعبة على مسرح الطليعة ببغداد لمدة يومين بمشاركة 130 لاعبا يمثلون 20 ناديا.

واسفرت النتائج النهائية عن فوز فريق القوة الجوية بالمركز الأول، جاء بعده نادي سامراء ثانيا، بينما احرز الميثاق المركز الثالث.

وشارك فريق القوة الجوية بـ11 متسابقا، حيث احرز اللاعبون كرار سلمان عبد الكريم و سجاد حسين هاشم و مصطفى محمد خليل و غانم نجم عبد الله و امير عبد الحسن على الوسام الذهبي، بينما احرز اللاعبون محمد جمال جبار و كرار محمود سلمان وحيدر فالح واحمد سعد حمود على الوسام الفضي، بينما حصل اللاعب احمد عازب عبد الله على المركز الرابع،فيما جاء اللاعب عمر مهدي بالمركز الخامس.

يذكر ان فريق القوة الجوية ببناء الاجسام يقوده المدرب ابراهيم ناطق ويساعده مرتضى المياحي.