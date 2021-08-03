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القوة الجوية يتمسك بمصطفى محمد.. ونجم الشرطة يتعاقد مع ناد قطري

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-03T20:34:50+0000
القوة الجوية يتمسك بمصطفى محمد.. ونجم الشرطة يتعاقد مع ناد قطري

شفق نيوز/ نفت لجنة التعاقدات بنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن عدم حاجة الكادر التدريبي للمدافع مصطفى محمد بعد يوم واحد من انضمامه لكتيبة الصقور.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي جددت تعاقدها مع حارس المرمى فهد طالب لموسم اخر للمستوى الرائع الذي ظهر عليه في الموسم السابق".

واضاف ان "ادارة القوة الجوية الرياضي تعاقدت مع المهاجم احمد عبد الرزاق لمدة اربعة مواسم قادما من صفوف فريق نفط ميسان".

من جانب اخر اكدت ادارة الشرطة تعاقد لاعبها امجد عطوان مع نادي الشكال القطري لموسم واحد.

وقال مصدر اعلامي في النادي إن "عطوان سيلتحق للتعاقد رسميا مع ادارة نادي الشمال القطري لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحد".

ووقعت ادارة الشرطة مع لاعبي الطلبة محمد جفال وامير صباح لتمثيل كرة الشرطة لموسم واحد .

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