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القوة الجوية يتمسك بقحطان جثير ويمنحه صلاحيات "مطلقة" وميزانية "مفتوحة" لاختيار لاعبيه

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-13T15:17:16+0000
القوة الجوية يتمسك بقحطان جثير ويمنحه صلاحيات "مطلقة" وميزانية "مفتوحة" لاختيار لاعبيه

شفق نيوز/ اكدت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية، برئاسة الفريق شهاب جاهد، يوم الأربعاء، تمسكها التام بمدرب "الصقور" قحطان جثير وملاكه التدريبي المساعد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقالت الهيئة المؤقتة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تنظر باحترام وتقدير وبثقة كاملة لكل ما يتخذه جثير من خطوات لبناء فريق يليق بنادي القوة الجوية العريق".

واشارت الى ان "لجنة التعاقدات التي تشكلت للنظر بالتعاقدات مهمتها الرئيسة انجاز الخيارات الفنية التي يريدها المدرب وتنفيذها بما يخدم مسيرة النادي المقبلة".

ونفت الهيئة المؤقتة "نفيا قاطعا ان تكون لديها اي نية في تغيير المدرب"، معتبرة ان "من يطلق هذه الشائعات هدفه التأثير على مسيرة النادي بشكل عام وفريق كرة القدم على وجه الخصوص".

وأكدت ان "المدرب جثير لديه مطلق الحرية في عملية التعاقد او استبعاد اللاعبين وان الادارة منحته الصلاحية الكاملة في استقدام اي محترف او لاعب محلي يمكن ان يعزز به صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة وبميزانية مفتوحة لاجل اكمال الصفوف والتطلع للمنافسة بقوة على القاب الموسم الجديد".

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