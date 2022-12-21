القوة الجوية يتمسك بقحطان جثير ويمنحه الضوء الاخضر بالاستغناء والاستقطاب

شفق نيوز/ أكدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الأربعاء، تمسكها بالكادر التدريبي للفريق الأول المتمثل بالكابتن قحطان جثير.

وأوضحت الهيئة الإدارية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "رغم الخسارة الأخيرة أمام نفط الوسط 2-1، الا انها جعلت الكرة في ملعب المدرب قحطان جثير واعطته الضوء الاخضر بالاستغناء عن اي لاعب لا يخدم الفريق خلال هذه الفترة، فضلا عن استقطاب لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وبينت أن "الفريق قادر على العودة إلى سكة الانتصارات بعد نزيف النقاط التي شهدتها الجولات السابقة، سيما أن الفريق يحتل المركز الرابع وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر".

ويواجه القوة الجوية اربيل في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية ظهرا في ملعب الشعب الدولي، وبعدها ستتوقف عجلة الدوري بسبب انطلاق بطولة خليجي 25 التي سيحتضنها العراق في محافظة البصرة.