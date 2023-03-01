القوة الجوية يتمسك بصدارة الدوري الممتاز مع ختام المرحلة الأولى

شفق نيوز/ فاز فريق نادي القوة الجوية على ضيفه فريق نوروز، يوم الأربعاء، فيما انتهت مباراة "ديربي" الفرات الأوسط بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت مباراة القوة الجوية ونوروز في الساعة الرابعة عصراً على ملعب الشعب الدولي، وسجل فريق القوة الجوية هدفه الوحيد عبر المحترف نيديفريك يودو بالدقيقة 49 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة أنهى القوة الجوية المرحلة الاولى من الدوري متصدراً ترتيب الفرق برصيد 41 نقطة، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 22 بالمركز 12.

وفي التوقيت نفسه للمباراة الأولى، التقى فريق نفط الوسط مع مضيفه فريق كربلاء في ملعب الأخير، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

وبهذا رفع كربلاء رصيده للنقطة 21 بالمركز 14، ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 21 بالمركز 15 بفارق الاهداف عن كربلاء.