القوة الجوية يتمسك بالصدارة بفوز مثير على نفط البصرة

شفق نيوز/ تمسك نادي القوة الجوية بصدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه المثير، يوم الاثنين، على ضيفه نفط البصرة في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة 21.

وانتهى اللقاء بفوز فريق نادي القوة الجوية بنتيجة 3- 2؛ إذ سجل فريق القوة الجوية هدفاً مبكراً عند الدقيقة الرابعة جاء بامضاء قائد الفريق حمادي احمد من ركلة جزاء.

وزاد ابراهيم بايش غلة الجوية بهدف ثاني جاء عند الدقيقة السادسة والثلاثين من زمن الشوط الاول الذي انتهى على هذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني قلص نفط البصرة الفارق عن طريق احمد فرحان من ركلة جزاء في الدقيقة 68، وعاد القوة الجوية ليسجل هدفا ثالثا ويوسع الفرق مرة اخرى في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وقبل اطلاق الحكم صافرته سجل نفط البصرة هدف التقليص الثاني لينتهي اللقاء بفوز الحوية 3-2 .

وبهذا الفوز يكون القوة الجوية قد عزز صدارته في ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق نفط البصرة عند النقطة 22 بالمركز الثالث عشر.