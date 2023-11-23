القوة الجوية يتمسك بالصدارة بتعادله مع الشرطة والميناء يحقق اول فوز له على القاسم

شفق نيوز/ تعادل نادي القوة الجوية مع نادي الشرطة بنتيجة 2-2 بمباراة ديربي العاصمة بنتيجة 2-1 في انطلاق منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم ، وبهذه النتيجة تمسك الجوية بالصدارة برصيد 13 نقطة وبقى الشرطة بالوصافة برصيد 10 نقاط.

وجرت المباراة في ملعب الكوت الأولمبي عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس .

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل للقوة الجوية جاء الهدف عبر اللاعب المحترف عبد المجيد ابو بكر في الدقيقة الرابعة ، وفي الشوط الثاني اضافة بسام شاكر هدفاً ثانياً رائعاً جاء بمجهود فردي بعد تلاعبه بالمدافعين وحارس الجوية محمد حميد ليعلن عن الهدف الثاني للقيثارة عند الدقيقة 67 من عمر المباراة ، وفي الدقيقة 73 سجل مهند عبد الرحيم هدف التقليص الاول للقوة الجوية ، وفي الدقيقة 82 سجل الجوية هدفه الثاني عن طريق علي جاسم .

وشهد اللقاء إشهار حكم اللقاء محمد طارق البطاقة الحمراء بوجه مدرب القوة الجوية ايوب اوديشو في الدقيقة 53 لتجاوزه بالكلام على الحكم ليقود المساعد حمزة هادي الصقور لما تبقى من اللقاء.

وفي المباراة الثانية التي جرت بنفس التوقيت بملعب الفيحاء في البصرة حقق فريق نادي الميناء اول فوز له منذ انطلاق الدوري على فريق نادي القاسم 1-0.

وانتهى الشوط الأول لصالح الميناء بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب حيدر سالم في الدقيقة 17 ، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.