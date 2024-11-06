القوة الجوية يتلقى خسارة ثقيلة بدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية العراقي امام مضيفه الخالدية البحريني بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب ضمن مباريات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

جرت المباراة مساء اليوم، عند الساعة 7 مساءً على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة .

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الخالدية بهدف دون مقابل للجوية جاء الهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق اللاعب كميل الأسود.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الخالدية البحريني هدفه الثاني في الدقيقة 52 عن طريق لاعبه المحترف العراقي ضرغام اسماعيل.

وعاد كميل الاسود ليضيف هدفه الشخصي الثاني ، والثالث للخالدية في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 79 سجل علاء عباس هدف التقليص لفريق القوة الجوية.

كما سجل اللاعب كميل الأسود الهاتريك من ركلة جزاء نفذها بنجاح في مرمى الجوية عند الدقيقة 90 ليعلن عن الهدف الرابع للخالدية.