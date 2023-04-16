القوة الجوية يتعرض لخسارة قاسية من الشباب السعودي

شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية العراقي أمام فريق الشباب السعودي بنتيجة 0-4 في مباراة الإياب التي جرت في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي جرت مساء يوم الاحد في ملعب فيصل بن فهد.

وجاء هدف الشباب السعودي عن طريق ارون بونديزا في الدقيقة 19 من الشوط الأول وسجل الشباب هدفه الثاني عبر اللاعب ايفر بنجا بالدقيقة 73 من عمر اللقاء واضاف الشباب السعودي هدفه الثالث في الدقيقة 80 عبر اللاعب حسان التملكتي، وجاء الهدف الرابع للشباب عن طريق كريستيان في الدقيقة 90+1.

وبهذه الخسارة اخفق "آلصقور" في التأهل الى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للاندية.