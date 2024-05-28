القوة الجوية يتعثر والشرطة ينفرد بالصدارة والزوراء يقترب

شفق نيوز/ تمسك فريق الشرطة بالصدارة برصيد 70 نقطة بعد انتهاء الجولة 31 من دوري نجوم العراق لكرة القدم متقدماً بفارق اربعة نقاط عن منافسه القوة الجوية 66 نقطة الذي تعثره أمس أمام الزوراء صاحب المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وجاء زاخو رابعا برصيد 55 نقطة، ثم النجف خامساً برصيد 53 نقطة، ودهوك سادسا برصيد 48 نقطة ، يليه نوروز سابعا بـ45 نقطة، والنفط ثامناً بـ42 نقطة، وبنفس رصيد النفط يأتي الحدود تاسعا بفارق الأهداف، والطلبة عاشراً برصيد 41 نقطة ولديه مباريات مؤجلة، ثم نفط ميسان بالمركز 11 برصيد 39 نقطة.

ويأتي الميناء بالمركز 12 برصيد 34 نقطة ، فالكهرباء بالمركز 13 برصيد 33 نقطة، يليه اربيل بالمركز 14 برصيد 31 نقطة، وحل كربلاء بالمركز 15 بنفس رصيد اربيل لكن بفارق الاهداف، ثم فريق الكرخ بالمركز 16 برصيد 30 نقطة، ونفط البصرة بالمركز 17 برصيد 27 نقطة، فالقاسم بالمركز 18 برصيد 22 نقطة، وامانة بغداد بالمركز 19 بنفس رصيد القاسم لكن بفارق الاهداف، واخيراً نفط الوسط بالمركز الـ20 برصيد 12 نقطة.