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القوة الجوية يتعاقد مع 6 لاعبين من فريقيّ الرديف وشباب النادي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-20T12:03:54+0000
القوة الجوية يتعاقد مع 6 لاعبين من فريقيّ الرديف وشباب النادي

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاحد، عن توقع ستة لاعبين من فريقيّ الرديف وشباب النادي لعدة سنوات مع الصقور.

وقال عضو ادارة النادي هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، ان "الهيئة الادارية ارتأت استثمار مواهب لاعبيها بهدف بناء اساس للفريق الاول من خلال رفده بمواهب كروية بإمكانها تكوين قاعدة للفريق".

وبين انه "تم توقيع عقود اربعة لاعبين بعد ترحيلهم من رديف النادي إلى الفريق الأول، وهم حارس المرمى عبد الله عبد الامير، واحمد تقي، ومحمد سعيد، من فريق الشباب لاعب الوسط باقر حسام رسول، والمهاجم عبد الله محمد، لمدة خمس سنوات، وسجاد سعدون لمدة سبع سنوات".

واضاف ان "النادي ماضٍ ببناء القاعدة في فرق النادي واكتشاف المواهب عبر مدربين اكفاء تمت تسميتهم لقيادة فئات الفريق العمرية كافة".

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