القوة الجوية يتعاقد مع محترف برازيلي استعداداً للدوري الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، يوم الاربعاء، عن التعاقد رسمياً مع محترف برازيلي لموسم واحد.

وقال الناطق الاعلامي باسم النادي، علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "النادي تعاقد مع اللاعب المحترف البرازيلي دانيال فيليبي لتمثيل الفريق الكروي لموسم واحد، وقد التحق اللاعب وسيكون ضمن تدريبات الفريق يوم غد استعدادا للدوري الممتاز".

واشار الى ان "المحترف البرازيلي يلعب بمركز الدفاع وسيكون اضافة جيدة للفريق لاسيما بعد وصول بطاقته الدولية ليسمح له بالمشاركة مع فريق كرة النادي".

يشار الى ان اللاعب دانيال فيليبي مثل فرقاً في الدوري البرازيلي منها نادي كلوب دو ريمي الذي كان اخر نادي مثله.