القوة الجوية يتعادل إيجابياً مع الكهرباء في لقاء ودي

شفق نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه نادي الكهرباء بهدف واحد لكل منهما ، في لقاء ودي أقيم على ملعب نادي القوة الجوية اليوم السبت، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الجولة 33 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية لفريق القوة الجوية، لينجح اللاعب شريف عبد الكاظم من تسجيل هدف المباراة الأول للصقور من ضربة جزاء عند الدقيقة 25، بعدها انحصر اللعب وسط الملعب لينتهي النصف الأول بتقدم فريق القوة الجوية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق نادي الكهرباء من تعديل النتيجة، بعدها اتيحت عدة فرص للصقور إلا أنها لم تستغل بالشكل الصحيح، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واجرى مدرب الصقور مؤمن سليمان عدة تغييرات، حيث أشترك كل من رسلان حنون، حمود مشعان، غيث معروفي، محمد الباقر، علي محسن، اكوا، كرار نبيل، محمد قاسم، علي كاظم، مهند عبد الرحيم، حسين فلاح، من أجل وصول الجميع الى الجاهزية التامة.