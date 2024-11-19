القوة الجوية يتعادل "ودياً" أمام ضيفه ديالى

شفق نيوز/ تعادل فريقا القوة الجوية وضيفه ديالى، يوم الثلاثاء، ايجابياً بهدف واحد لكل منهما في مباراة ودية جرت على ملعب نادي القوة الجوية ضمن استعداد الفريقين للجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الخامس بعد انتهاء الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 12 نقطة بينما يحتل ديالى المركز 19 بعد انتهاء الجولة ذاتها برصيد نقطتين.

وكان دوري نجوم العراق توقف بعد انتهاء الجولة السابعة بسبب التحاق عدد من لاعبي الدوري العراقي للمنتخب الوطني وخوض ناديا الشرطة والقوة الجوية مباريات في الاستحقاق الاسيوي للاندية ، وكذلك مشاركة دهوك في بطولة اندية الخليج الابطال.