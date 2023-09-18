القوة الجوية يتعادل مع سباهان الايراني في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ بدأ فريق نادي القوة الجوية العراقي مشواره الآسيوي أمام فريق سباهان اصفهان الايراني بتعادل ايجابي 2-2 ، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري أبطال آسيا.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً في ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، سجل فريق القوة الجوية أولاً عن طريق اللاعب علي جاسم في الدقيقة 24، وجاء هدف التعديل لساباهان الإيراني في الدقيقة 30 عن طريق محمد قرباني.

وفي الشوط الثاني، تمكن سباهان الإيراني من تسجيل هدفه الثاني عبر نفس اللاعب محمد قرباني في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 87 جاء هدف التعديل للجوية عبر اللاعب علي جاسم ، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين.