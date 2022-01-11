القوة الجوية يتعادل مع الزوراء بشق الانفس

شفق نيوز/ تعادل فريقا القوة الجوية والزوراء بهدفين لكل منهما، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء القمة الجماهيرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب الشعب الدولي مباراة قمة جماهيرية جمعت قطبي الكرة العراقية الزوراء والقوة الجوية، والتي شهدت اقبالا جماهيريا كبيرا ملأ مدرجات الملعب وانتهت بنتيجة 2-2.

وسجل الزوراء اولا عن طريق اللاعب مازن فياض في الدقيقة 24 من الشوط الاول، وبعد دقيقتين من تسجيل الهدف الاول للزوراء عادل الجويون النتيجة وتحديدا في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب حسين جبار.

وفي الدقيقة 31 سجل لاعب الزوراء سعد عبد الامير هدف التقدم للزوراء، وفي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل لاعب الجوية علاء عباس هدف التعديل القاتل ليحرم الزوراء من فوز محقق على غريمه القوة الجوية.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 34 مستعيدا مركز الوصافة، بينما رفع الجوية رصيد للنقطة 33 بالمركز الرابع.