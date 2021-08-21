القوة الجوية يتريث في اختيار مدرب ويتلقى عرضاً بـ"أجر رخيص"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم السبت بأن رئيس نادي القوة الجوية شهاب جاهد طلب من أعضاء إدارة النادي التريث في التعاقد مع المدرب حسن أحمد، كاشفاً عن تلقي عرض للتعاقد مع مدرب أجنبي بأجر رخيص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "رئيس النادي تلقى عرضاً عن طريق شركة برو للتعاقد مع مدرب كرواتي بأجر رخيص كون المدربين الكروات يرضون بأي مبلغ".

وأضاف ان "رئيس النادي طلب من الادارة التريث لحين دراسة الموضوع واختيار المدرب المقبل بعد العرض الاخير".

وبين المصدر أن "المدرب الكرواتي المعروض على نادي القوة الحوية من قبل شركة برو، ابدى استعداده التام للعمل بكل الظروف للفريق الجوي" دون الكشف عن اسمه.

وكانت مصادر اكدت ان المدرب حكيم شاكر دخل على خط تدريب القوة الجوية بعد استقالته من تدريب الفيصلي الاردني.